Ленобласть третий год становится лидером прозрачных закупок

Ленинградская область вновь стала лидером в «Национальном рейтинге прозрачности закупок 2021». Регион удерживает высокие позиции в рейтинге уже третий год.

Одним из главных условий достигнутых высоких результатов является постоянная методологическая работа как с заказчиками, так и с поставщиками. Кроме того, в Ленобласти по-прежнему продолжается практика совместных торгов по закупкам товаров для нужд учреждений, подведомственных региональному комитету по социальной защите населения и комитету по здравоохранению.

Ранее ivbg.ru сообщал, что Ленобласть стала лидером по строительству жилья в России. К началу декабря в регионе уже введено 3,3 миллиона квадратных метров жилой площади.