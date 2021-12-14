Больше 40 процентов россиян тратят на кофе от 1 тысячи рублей в месяц

Жители мегаполисов рассказали о ежемесячных тратах на кофе. Опрос провели логистический оператор СДЭК и онлайн-ритейлер «Самокат».

Более 40% опрошенных россиян тратят на этот напиток от тысячи рублей в месяц, а 64% считают себя кофеманами. Наибольшими ежемесячными расходами отличаются жители Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Челябинской области и Татарстана. При этом 80% пьют кофе каждый день, 31% выпивают по две чашки, а 13% пьют от четырех чашек, сообщает РБК.

Такие расходы можно объяснить спросом на недорогой кофе с собой. Вырос спрос на кофе для приготовления. В столице продажи кофе с начала года выросли в 4,2 раза. Из 1227 респондентов меньше 50% готовы отказаться от кофе не раздумывая, если им порекомендует врач, а 4% не откажутся от напитка.