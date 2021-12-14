В Ленобласти утвердили даты зимних каникул, школьники будут отдыхать чуть больше двух недель

Ленобласть утвердила даты зимних каникул. Школьники будут отдыхать с 25 декабря 2021 года до 9 января 2022 года.

В общей сложности школьники будут отдыхать чуть больше двух недель. Такое решение принято с профилактикой распространения инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса.

«В общей сложности школьники будут отдыхать чуть больше двух недель. Мы пошли по тому же пути, что и осенью, когда увеличили каникулы. Двухнедельный период позволяет прервать цепочку инфекционных заболеваний, а также профилактировать их», — отметил зампред правительства Ленобласти по соцвопросам Николай Емельянов.

При этом новогодние праздники в школах отменять не будут. Родители смогут присутствовать на них, но им потребуется представить QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании или же актуальный ПЦР-тест.