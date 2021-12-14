Apple выпустила iOS 15.2 для мобильных устройств

В ней появились функции «цифрового наследства» и возможность отслеживать действия приложений.
Компания Apple официально выпустила стабильную версию iOS 15.2 с некоторыми полезными функциями. Информация появилась на портале MacRumors.
Одним из наиболее полезных нововведений стала возможность получить «Отчет о конфиденциальности приложений». Данная функция позволяет отслеживать доступ программ к конфиденциальной информации, микрофону и камере смартфона. Кроме того, отчет покажет, с какими интернет-ресурсами связывается приложение.
В обновленной ОС усилился контроль за безопасностью детей, а также просматриваемым ими контентом. Система начнет предупреждать их при отправлении или получении фотографий интимного содержания. Они также получат инструкцию о том, как поступить в случае получения подобного контента.
Помимо этого, пользователи смогут завещать свои данные учетной записи iCloud выбранным людям после смерти. В системе также появились возможность обнаружения неоригинальных запчастей и более доступный план Apple Music с использованием голосового ассистента Siri.