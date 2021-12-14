Внешнеторговый оборот в СЗФО составил больше 84 млрд долларов за прошедший год

В Северо-Западном федеральном округе подвели итоги внешней торговли с января по октябрь 2021 года. Оборот достиг колоссальных значений. В топе экспорта по регионам оказался Петербург и Ленобласть.

Данные опубликовали на сайте Севро-Западной таможни во вторник, 14 декабря. Так, внешнеторговый оборот СЗФО за январь – октябрь нынешнего года увеличился на 35,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 84 млрд 112 млн долларов США.

Это значение сложилось из объема экспорта, который составил 49 млрд 145 млн долларов США и импорта – 34 млрд 967 млн долларов США. Экспорт увеличился на 43,8%, а импорт – на 26%.

В распределении экспорта по субъектам Российской Федерации, входящим в СЗФО, лидируют Санкт-Петербург (49,8%), Ленинградская область (13,8%), Вологодская область (11,8%). Первое место в импорте занимает Санкт-Петербург (62%), второе место – Калининградская область (20,7%), третье место – Ленинградская область (10,2%).