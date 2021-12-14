Бывшему замглаве Колпино вменяют получение взятки в 28 млн рублей

Следственный комитет закончил расследование коррупционного преступления бывшего заместителя главы Колпинского района Петербурга. За два года экс-замглавы получил более 28 млн рублей.

Об этом во вторник, 14 декабря, пишет Фонтанка со ссылкой на петербургский Следком. Как стало известно, дело Алексея Жукова передано в прокуратуру, откуда с утверждённым обвинительным заключением уйдёт в суд. Бывшему заместителю вменяют возмездное подписание актов выполненных работ по уборке дворов.

Взятки предназначались за заключение договоров на оказание услуг и выполнение работ по санитарному содержанию общего имущества и уборке дворовой территории многоквартирных домов, расположенных на территории Колпинского и Пушкинского районов в соответствии с адресной программой, а также за попустительство по службе, — сообщают в ведомстве.

К окончанию расследования сумма взяток, которые вменяют Жукову, превысила 28 миллионов 100 тысяч рублей.