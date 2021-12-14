На дорогах Ленобласти смонтировали новые камеры для слежки за нарушителями

На региональных дорогах завершается монтаж 21 нового комплекса фото – и видеофиксации, которые отследят превышение скорости, езду без ремня безопасности и разговоры по телефону за рулем.

Сразу 11 комплексов до конца года заступят на дежурство во Всеволожском районе, пять комплексов скоро заработают в Гатчинском районе, три комплекса — в Выборгском районе (в посёлках Черничное и Подгорье, а также в Каменногорске). В Ломоносовском районе камеры обезопасят от лихачей в Пикколово и Песках.

Также в Ленобласти продолжают следить за безопасностью дорожного движения с помощью «треног». Передвижные камеры позволяют следить за соблюдением скоростного режима, выезда на «встречку» и езды по обочине на трассах региона.

Комплексы фото и видеофиксации устанавливают по заказу Центра безопасности дорожного движения региона в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомним, что в июне 2019 г. президент Владимир Путин потребовал перестать специально прятать комплексы фиксации нарушений ПДД на опасных участках дорог. Уже спустя месяц Госавтоинспекция Северной столицы опубликовала интерактивную карту, где собрана подробная информация о местах размещения стационарных и передвижных камер фотовидеофиксации.