В Ленобласти появится еще одиннадцать площадок для сбора покрышек

Оптимальные места для размещения площадок подобрали муниципальные власти в пяти районах при поддержке комитета по обращению с отходами

На данный момент определены места во Всеволожском, Гатчинском, Кировском, Ломоносовском районах и Сосновоборском городском округе. Об этом сообщила председатель областного комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.

Организация сбора покрышек будет осуществляться при содействии компании-переработчика. Собранные покрышки направляют в переработку в рамках поэтапного масштабного перехода на экологичные методы обращения с отходами.

Отметим, что муниципалитеты Отрадного, Синявино, Кировска, Всеволожска и Соснового Бора уже имеют положительный практический опыт сотрудничества по организации сбора и утилизации покрышек через специализированные компании. При этом с 11 по 24 ноября 2021 года жители Ленобласти направляли на переработку 40 тонн покрышек в рамках акции «МиссияШина: дорога чистоты».