В Новой Ропше глава ЧОП промышлял грабежами. В одном из чужих домов его поймали с поличным

Жители СНТ «Фантранс» поздней ночью услышали шум на соседнем участке, хозяев которого не было дома. Обеспокоенные, они решили проверить, все ли в порядке. Как выяснилось — нет. Их соседей пытался ограбить начальник местного ЧОП и его подельник.

Фото: Мегаполис Фото: Мегаполис Фото: Мегаполис Фото: Мегаполис

Портал Мегаполис взял интервью у непосредственных участников задержания. Взяв с собой собаку, они пошли на участок, где обнаружили двоих мужчин с балаклавами на головах. Как только воров раскрыли, они бросились наутек, через другие участки, разбрасывая награбленное – сумку с инструментами и вещами.

Одному из грабителей удалось скрыться, а второго догнал пес бойцовской породы и вцепился в руку. Вскоре подоспели и соседи.

«Приезжаю и вижу главу ЧОП с окровавленной рукой. Говорю ему: «Саша, а ты уже тут?», — вспоминает очевидец. — Решила, что он участвовал в поимке грабителя. Спрашиваю: «А кого задержали-то?» А мне в ответ: «Вот, его изадержали!»»

Задержанному руководителю местного ЧОП «Сонора» по имени Алексей Буранов, потребовалась медицинская помощь. После того, как ее оказала бригада врачей, его увезли в отделение полиции в Ломоносов.

По словам одной из жительниц садоводства, которая прибежала на место происшествия, услышав на улице крики, сообщник грабителя убежал, но оставил следы, которые полицейских почему-то совсем не заинтересовали.

Мы нашли следы злодея, но полиция не пошла их проверять, — говорит девушка.

Садоводы уверены, что глава ЧОП таким образом мог «мстить» за то, что СНТ отказалось заключить с ним договор об обслуживании территории. На сайте ООО «ЧОП «Сонора» говорится, что его 62-летний учредитель Александр Буранов до того, как заняться частной охранной деятельностью, больше 20 лет работал старшим оперуполномоченным уголовного розыска ГУВД Ленинградской области, уволился в запас в звании майора милиции, награжден медалями и наградами МВД РФ.