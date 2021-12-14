Перминов о строительстве завода в Усть-Луге: «Для региона это большая честь и гигантская ответственность»

В Усть-Луге Кингисеппского района идет строительство комплекса по переработке этаносодержащего газа. Сергей Перминов отметил значимость будущего промышленного проекта.

На данный момент это самое масштабное строительство в Европе, которое имеет свои проблемы. Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов уверен, что власти Ленобласти вместе инвесторами смогут урегулировать все проблемные вопросы.

У региональной власти вообще и у губернатора Александра Дрозденко, в частности, очень сложная миссия — поиск решений, совместно с инвестором, прямо по ходу реализации одного из самых масштабных проектов в экономической истории современной России. Для региона это большая честь и гигантская ответственность. Но, уверен, у Команды 47 все получится, — отметил Сергей Перминов.

Также Перминов заявил, что чем больше инвестиций руководство региона привлекает, тем выше нагрузка на значимую инфраструктуру — дорожную, жилищно — коммунальную, здравоохранения , безопасности, что приводит к ее ускоренному износу и возникновению новых задач, требующих быстрого решения. И их обязательно найдут власти вместе с инвесторами.