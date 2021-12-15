Задержан собственник шахты «Листвяжная» Михаил Федяев – долларовый миллионер из списка Forbes

Михаил Федяев – председатель совета директоров и совладелец «Сибирского делового союза». В 2020 году он занимал 177 позицию в списке Forbes с состоянием в $550 млн.

Вместе с ним задержаны генеральный директор «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев, технический директор общества Антон Якутов, главный инженер «Листвяжной» Анатолий Лобанов.

Задержанным вменяют ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствия).

В шахте «Листвяжная» в Кемеровской области 25 ноября 2021 года произошел взрыв метана. Погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей, которые отправились на поиски шахтеров.