Universal отложила релиз «Форсажа 10» на месяц

Автор: Александр Селиванов
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Премьера состоится 19 мая 2023 года.

Изначально было заявлено, что премьера 10-й части «Форсажа» должна была состояться 7 апреля 2023 года. Однако студия Universal решила передвинуть дату релиза на месяц вперед. Режиссером картины станет Джастин Лин.

Теперь увидеть финальную часть культовой франшизы можно 19 мая 2023 года. Из-за чего была изменена дата — неизвестно. Девятый фильм вышел в мае 2021 года и собрал в прокате 726 млн долларов.

Теперь 7 апреля состоится премьера, пока еще безымянного мультфильма, разработкой которого занимается студия DreamWorks. Ранее он должен был выйти 24 марта 2023 года.

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09.12.2021 196
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