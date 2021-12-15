Мясо птицы может подорожать в России из-за остановки комбикормовых заводов

Повышение стоимости данной продукции прогнозируется из-за возможной остановки работы комбикормовых заводов.

Как сообщил глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, в стране могут резко повыситься цены на мясо птицы из-за возможной остановки работы комбикормовых заводов. Информацию сообщает «КоммерсантЪ».

Причиной остановки заводов может стать растущий дефицит аминокислот и витаминов. В Национальном кормовом союзе данную ситуацию объяснили повышением цен на перевозки и падением производства в Китае.

В ноябре в России цена на кормовой лизин составила 2,75-2,8 доллара за килограмм, а в ЕС и в США 4,48-4,8 и 4,52-5,51 долларов соответственно.

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Большие и крупные производители кормов последние две недели отмечают трудности с поставками компонентов, как импортных, так и российских. По мнению экспертов, такая ситуация может сохраниться до конца 2022 года. В Россельхознадзоре сообщили, что планируется расширение импорта компонентов.