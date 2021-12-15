Восьмиклассница попала в реанимацию, пытаясь избавиться от мигрени в Петербурге

По информации ivbg.ru, из квартиры в Невском районе в больницу на Бухарестской улице в Санкт-Петербурге 14 декабря госпитализирована 14-летняя девочка.

Врачи диагностировали острое отравление и оценили состояние пациентки как тяжелое. Установлено, что девочка проживает вместе с матерью, отчимом и старшим братом. Около 03:00 мать заглянула в комнату дочери и нашла ее без сознания.

Позже в больнице девочка пришла в себя и рассказала, что выпила препараты от мигрени, выписанные врачом – 15 таблеток одного средства и тридцать другого. Мама пострадавшей рассказала, что ее дочь страдает мигренями.