Юный спортсмен из Всеволожского района выиграл Всероссийские соревнования

Автор: Кира Нагорная
-
Поделиться

Глеб Романюк выиграл золотую медаль Всероссийских спортивных соревнований по горнолыжному спорту в дисциплине слалом-гигант.

Глеб Романюк
Фото: lenobl.ru

Эта победа дает спортсмену возможность отправится на международные соревнования по горнолыжному спорту «Тополино», которые пройдут в 2022 году в Италии.

Напомним, что всероссийские спортивные соревнования по горнолыжному спорту «Приз МС Р. Шайхлисламова» проходят в городе Белорецк Республики Башкортостан, участие в них принимают более 200 спортсменов 12-13 лет из 20 регионов России.

Вам будет интересно
Юный спортсмен из Всеволожского района выиграл Всероссийские соревнования лыжные гонки, Глеб Романюк, Всеволожский район
За 2021 год ленинградские спортсмены завоевали 817 медалей
Медали различных достоинств спортсмены из Ленобласти завоевали на международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях. Как рассказали в комитете по физической культуре и...
15.12.2021 41

Напомним, что родители могут записать своих детей на занятия в спортшколы, ФОКи, спортшколы олимпийского резерва и бассейны. Подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».

Автор