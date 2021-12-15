Юный спортсмен из Всеволожского района выиграл Всероссийские соревнования

Глеб Романюк выиграл золотую медаль Всероссийских спортивных соревнований по горнолыжному спорту в дисциплине слалом-гигант.

Эта победа дает спортсмену возможность отправится на международные соревнования по горнолыжному спорту «Тополино», которые пройдут в 2022 году в Италии.

Напомним, что всероссийские спортивные соревнования по горнолыжному спорту «Приз МС Р. Шайхлисламова» проходят в городе Белорецк Республики Башкортостан, участие в них принимают более 200 спортсменов 12-13 лет из 20 регионов России.

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Напомним, что родители могут записать своих детей на занятия в спортшколы, ФОКи, спортшколы олимпийского резерва и бассейны. Подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».