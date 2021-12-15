Россиян начали активнее кормить лапшой

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает «Коммерсантъ», с января по ноябрь 2021 года продажи лапши быстрого приготовления в России выросли на 16% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Год назад рост был ниже – 7,4%. В «Маревен Фуд Сентрал» (бренды «Роллтон» и BigBon) говорят о продаже более двух миллиардов упаковок за 11 месяцев. Активизацию спроса компания подтверждает – общая доля в категории выросла на 2,4%, до 46,2%.

По мнению экспертов, рынок лапши быстрого приготовления растет из-за выхода на него ритейлеров. Сети предлагают покупателю еще более дешевый продукт под собственными брендами.

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14.12.2021 146
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