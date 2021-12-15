Роспотребнадзор попросили снять ограничения для ресторанов Петербурга в новогоднюю ночь

Депутат Законодательного собрания Дмитрий Панов обратился в Роспотребнадзор с просьбой разрешить работать ресторанам Петербурга в новогоднюю ночь и перенести срок введения QR-кодов для посещения торговых центров и общепита.

Как сообщила пресс-служба Заксобрания Петербурга, парламентарий предлагает разрешить работу в новогоднюю ночь тем организациям, где все сотрудники привиты от коронавируса. А фудкортам, где вакцинировано 85% сотрудников, увеличить количество посетителей с 50% до 75%.

Вам будет интересно Санкт-Петербург вышел на первое место по суточной заболеваемости коронавирусом Более 500 петербуржцев с ковидом и пневмонией находятся в реанимациях. По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, вчера в городе выявили 1989... 15.12.2021 98

Также Панов предложил отложить введение QR-кодов для посещения торговых центров и общепита до февраля 2022 года или до принятия соответствующего закона Госдумой.

Ранее представители бизнеса Петербурга обратились к властям города с просьбой отсрочить введение обязательной проверки QR-кодов при посещении общепита и ТРК. Напомним, это правило начнет действовать в городе с 27 декабря.