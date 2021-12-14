Представители бизнеса Петербурга обратились к властям города с просьбой отсрочить введение обязательной проверки QR-кодов при посещении общепита и ТРК.
Как рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, власти продолжают «рабочие встречи с бизнесом по поводу антиковидных ограничений» и попробуют учесть их пожелания.
Ранее городские власти перенесли введение QR-кодов для посещения ресторанов и предприятий розничной торговли с 1 декабря на 27 декабря. Также с 27 декабря пускать в гостиницы будут только по QR-коду или отрицательному ПЦР-тесту.
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13.12.2021 142