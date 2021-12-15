Житель Тихвина, вооружившись молотком и спиртным, совершил налет на продуктовый магазин

Мужчина отправится в исправительную колонию на 5 лет за избиение покупателя молотком и ограбление магазина в Тихвине.

Как пишет пресс-служба прокуратуры Ленобласти днем, 15 декабря, мужчина, находясь на крыльце магазина «Шведский проезд» в состоянии алкогольного опьянения, нанес несколько ударов покупателю молотком и угрожал применением насилия сотруднику этого магазина, если тот не отдаст деньги из кассы.

В итоге продавцу торговой точки тоже досталось от неадеквата — применив физическое насилие в отношении сотрудника, он похитил денежные средства из кассы и скрылся.

Ближайшие 5 лет осужденный проведет в колонии.