Вместе со снегом с крыш Петербурга падают лопаты – видео

Как оказалось, зимой с крыши в Петербурге может упасть не только снежная глыба, но и лопата.

Автор видео рассказывает, что задержалась немного, чтобы записать видео, как сбрасывают снег с крыши. И в какой-то момент сверху в свежий сугроб прилетает лопата. При этом место не было никак ограждено.

В Петербурге буквально за пару дней от падения льда с крыш пострадали уже несколько человек: 33-летняя петербурженка впала в кому после падения на нее с крыши куска льда, 60-летний мужчина получил перелом позвоночника.