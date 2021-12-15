Таланты Всеволожского района оценили на крупных российских телеканалах

Ленинградцы покоряют Россию на крупнейших телевизионных проектах страны.

Так, жительница Куйвозовского сельского поселения Ярослава Харламова стала финалисткой шестого сезона проекта «Кондитер» на телеканале «Пятница!». Она получила высокую оценку от жюри за лимонно-шоколадный торт. Специалисты оценили внешний вид сладости и сказали заветное «да» талантливой девушке.

Второй знаменитостью из Ленобласти оказалась юная Анна Сидякина из Разметелево. В свои 6 лет малышка выступила на конкурсе «Синяя птица» на телеканале Россия1 с отрывком из сказки «Двенадцать месяцев» и спела частушки и «Тамбовские припевки».

Также с музыкальным номером на передаче «Поле Чудес» выступил Колтушский вокально-хоровой ансамбль VOICE. Коллектив удостоился высоких оценок зрителей.