Таланты Всеволожского района оценили на крупных российских телеканалах

Автор: Анастасия Щербакова
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Ленинградцы покоряют Россию на крупнейших телевизионных проектах страны.

Так, жительница Куйвозовского сельского поселения Ярослава Харламова стала финалисткой шестого сезона проекта «Кондитер» на телеканале «Пятница!». Она получила высокую оценку от жюри за лимонно-шоколадный торт. Специалисты оценили внешний вид сладости и сказали заветное «да» талантливой девушке.

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Фото: администрация Всеволожского района

Второй знаменитостью из Ленобласти оказалась юная Анна Сидякина из Разметелево. В свои 6 лет малышка выступила на конкурсе «Синяя птица» на телеканале Россия1 с отрывком из сказки «Двенадцать месяцев» и спела частушки и «Тамбовские припевки».

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Фото: администрация Всеволожского района

Также с музыкальным номером на передаче «Поле Чудес» выступил Колтушский вокально-хоровой ансамбль VOICE. Коллектив удостоился высоких оценок зрителей.

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