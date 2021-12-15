У «новогоднего» скульптора из Выборга появилась последовательница

В Выборге заметили необычную скульптуру — снежную девушку, изящно сидящую на скамейке в «ожидании суженного».

В группе Мой город Выборг «ВКонтакте» опубликовали фотографии новой снежной скульптуры — девушки, сидящей на скамейке.

Фото: Мой город Выборг Фото: Мой город Выборг

Автор работы по имени Анастасия поделилась, что фигуру она лепила накануне во дворе одной из выборгских школ. На создание красивого образа у нее ушло около часа.

Ранее мы писали о скульпторе из Выборга, который не перестает удивлять местных жителей своим снежными фигурами животных.