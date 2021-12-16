В Лодейном Поле на 60% завершен ремонт водопровода

Автор: Александр Селиванов
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Теплотрассу ремонтируют на нескольких улицах города.

По информации пресс-службы Леноблводоканала, больше половины работ по капитальному ремонту водопровода на улицах Талалихина, Интернациональной, Мошкина уже произведены.

В ведомстве отметили, что 22 метра труб было проложено открытым способом.

Отмечается, что объект будет введен в эксплуатацию уже в конце декабря.

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14.12.2021 121
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