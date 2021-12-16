В Санкт-Петербурге лепнина упала на полисменов

Даже сотрудники правопорядка не застрахованы от работы коммунальщиков.

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По информации телеграм-канала Питер Live, лепнина сорвалась со здания на 4й Советской улице.

Пострадали майор и подполковник полиции. Полисменов госпитализировали с сотрясениями мозга и ушибами средней степени тяжести.

По факту произошедшего будет проведена проверка.