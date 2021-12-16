В Санкт-Петербурге лепнина упала на полисменов

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Даже сотрудники правопорядка не застрахованы от работы коммунальщиков.

По информации телеграм-канала Питер Live, лепнина сорвалась со здания на 4й Советской улице.

Пострадали майор и подполковник полиции. Полисменов госпитализировали с сотрясениями мозга и ушибами средней степени тяжести.

По факту произошедшего будет проведена проверка.

Вам будет интересно
В центре Санкт-Петербурга сосулька упала на голову прохожей
Женщину экстренно доставили в больницу. По информации издания Фонтанка, днем 13 декабря у дома 73 на набережной реки Мойки большая сосулька...
14.12.2021 239
Автор