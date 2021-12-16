В четверг в Ленобласти потеплеет до плюсовых значений

Местами в регионе будет наблюдаться сильный снегопад и гололедица.

По информации ФГБУ Северо-Западное УГМС, 16 декабря на территории Ленобласти будет снежно и тепло. В отдельных районах ожидается налипание мокрого снега, гололедица и туман.

Температура воздуха днем будет колебаться от -2 до +3. Ветер будет юго-западные и умеренный.

Дорожная ситуация оценивается как сложная. Водителей просят быть крайне осторожными.