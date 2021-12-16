В четверг в Ленобласти потеплеет до плюсовых значений

Местами в регионе будет наблюдаться сильный снегопад и гололедица.
По информации ФГБУ Северо-Западное УГМС, 16 декабря на территории Ленобласти будет снежно и тепло. В отдельных районах ожидается налипание мокрого снега, гололедица и туман.
Температура воздуха днем будет колебаться от -2 до +3. Ветер будет юго-западные и умеренный.
Дорожная ситуация оценивается как сложная. Водителей просят быть крайне осторожными.
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15.12.2021 113