Когда наступает время выбора новогоднего образа, то чаще всего мы отдаем предпочтение нарядам, которые соответствуют нашим вкусам, денежным возможностям и модным тенденциям. Символом наступающего года станет Голубой Водяной Тигр, поэтому встречать праздник стоит в цветах, близких к водной стихии. Рассказываем, какие оттенки и модели нарядов будут в тренде в новом году.

По традиции новогодний наряд олицетворят символ будущего года. В 2022 году им является Голубой Водяной Тигр. Так как вода в разных состояниях может от светло-голубого доходить до иссиня-черного оттенка, то выбор цветовой гаммы получается обширный. Специалисты по астрологии поясняют, что Тигр даст свое покровительство тем, кто не боится смотреть в лицо опасности и готов рисковать. Поэтому, тем, кто решится сменить имидж и встречать Новый Год в другом амплуа, улыбнется удача.

«2022 — год Голубого Водяного Тигра, поэтому используйте в своих нарядах все оттенки водной стихии. В материалах отдавайте предпочтение коже, замше, бархату или шелку. Смелые наряды, привлекающие к себе внимание, отразят боевой настрой хозяина 2022 года. Не стоит забывать о возвращении гламурных 00-х, а это значит, что блестки, стразы, супер-мини, каблуки и розовый цвет ворвутся в наши будни. Только, пожалуйста, не все вместе! Экспериментируйте! Но обязательно выберите новый образ. Тигру не понравится тот, в котором вы встречали год быка», — поделилась директор швейного производства ООО «ФРОЛЛИ» Ирина Борышнева.

Есть ли запреты?

Да. Хоть у каждого человека и свой цветотип, стоит отказаться от желто-оранжево-черной расцветки наряда. Тигр может воспринять ваш внешний вид за другого хищника. Тогда ни о каком успехе речи не пойдет. Также на роль праздничного наряда не подойдут насыщенно-красные и неоновые оттенки.

Помните о словах Ирины Борышневой: тигр негативно настроен по отношению к быкам и коровам. Поэтому нельзя встречать 2022 год в той же одежде, которую вы надевали на праздник в 2021 году.

Какие тогда расцветки выбрать?

Отличным вариантом станут наряды голубого оттенка. Обратите внимание на подходящие вам варианты изумрудного, насыщенно-синего, бирюзового и черного цветов. Серебристый или золотой металлик также подойдут к празднованию наступающего года. Если перечисленные цвета не вызывают у вас особых восторгов, то отдайте предпочтение нейтральным оттенкам — бежевому или коричневому.

Я хочу платье. Какие сейчас в тренде?

Есть фразеологизм «Беречь свою шкуру». Именно это оценит Тигр на обладательницах платьев из бархата. Он обратит внимание на тех представительниц прекрасного пола, кто выбрал провокационные платья или платья любимых героинь из фильмов, так как уважает смелость. Его признание получат и те, кто выбрал платья из тюля, атласа или шелка. Наличие паеток на платьях-жакетах присутствуется Тигром. Все представители семейства кошачьих обожают тепло и уют, поэтому удобные трикотажные платья порадуют символ года.

Платье не хочу. Какие есть еще варианты?

Вечерний комбинезон с глубоким вырезом или украшенный пайетками сделают вас звездой праздника, даже если он проходит дома в кругу семьи. Можно подойти к новогоднему образу дальновидно: приобрести такой комбинезон, который можно носить в обычной жизни, но подобрать праздничные украшения и аксессуары, чтобы придать образу торжественности.

То же самое относится и к костюму. Его отлично дополнит яркая блуза. Для желающих потрясающего образа подойдут брючные или юбочные костюмы с нетрадиционным кроем из бархата, оформленные стразами или перьями.

Яркая блузка или необычный кроя топ станут хорошим дополнением и к базовым юбке или брюкам, так же как юбка, например, с пайетками завершит образ совместно с однотонным свитером.

Удобство празднику добавит торжественный комплект в пижамном стиле. Хоть многие из нас и устали от домашней одежды из-за пандемии и резкого перемещения работы домой, но все же разница есть. В онлайн и офлайн магазинах предлагаются праздничные варианты, которые заставят домоседок выйти из дома для выгула нового наряда не только в новогоднюю ночь, но и в последующие.

Воланы и рюши в любом виде приветствуются, в том числе на брюках. Чем они больше, тем впечатляюще смотрится новогодний образ.

В чем встречать Новый Год мужчинам?

На мужчинах хищник нынешнего года предпочтет увидеть классической крой костюмов в сдержанных спокойных тонах. Отличным вариантом для представителей сильного пола станет рубашка под брючный костюм. Лучше выбрать варианты серых и коричневых расцветок. А индивидуальность каждого мужчины подчеркнут необычные запонки или зажимы для галстука, а также интересного кроя рубашка.

Костюм должен сочетаться с праздничным нарядом спутницы, тогда пара будет смотреться гармонично с эстетической точки зрения.

Что на счет макияжа?

Естественность и блеск — основные тренды этого Нового Года. Умеренность в праздничном макияже очень важна, поэтому стоит тщательно контролировать нанесение блесток и страз. Отказ от накладных ресниц, цветной туши и теней неоновых оттенков сделает вас в глазах Тигра достойной успеха. Отдайте предпочтение матовым тонам и добавьте немного блеска для акцента определенной зоны.

Маникюр

Встречать 2022 год стоит с маникюром с простым дизайном. Излишества оттолкнут полосатого хищника. Лучше выбрать следующие расцветки:

тигровый принт (но не желто-оранжево-черный);

металлику;

голубой;

насыщенный синий;

бежевый;

черный.

Помните, что маникюр и макияж должны сочетать между собой делая ваш образ более гармоничным.

Выбор прически на праздник для женщин

Так как Новый Год это праздник, в который хочется уделить максимум внимания близким, то стоит заранее продумать новогодний образ и сократить время на сборы в канун мероприятия. В этом поможет заблаговременно выбранная прическа. Можно оставить волосы в свободном падении, украсив их обручами или другими новогодними украшениями. А можно воспользоваться советами специалистов и выполнить нехитрую укладку волос самостоятельно, не тратя на этого много времени.