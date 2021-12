Композиция Body стала самой популярной в TikTok в 2021 году

Самым популярным треком соцсети TikTok в уходящем году стала композиция Body британских исполнителей Tion Wayne и Russ Millions. На эту песню пользователями было создано больше клипов, чем на все остальные.

Хэштег #bodyremix набрал более 200 миллионов просмотров в приложении. Трек Body также стал первой песней для тренировок, которая достигла высшей строчки в официальном чарте Великобритании.

В тройку лидеров также вошли Sam Smith с композицией Like I Can и PinkPantheress с песней Just For Me. Последний исполнитель признался, что использует TikTok в качестве тестовой площадки. Он публикует небольшой музыкальный отрывок, и если он нравится пользователям, записывает полную версию.