Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко озвучил результаты конкурса «Инвестор года», который впервые проходил в регионе.

В номинации «Стратегический инвестор в сфере промышленности» лучшей стала компания «Апатит», которая строит в Волхове новые мощности по производству минеральных удобрений. Компания получит дипломом за подписью губернатора и нефинансовые меры государственной поддержки.

В номинации «Самый инвестиционно-гостеприимный район Ленинградской области» определены два победителя: Гатчинский и Сланцевский районы. Районы-победители получат информационное освещение своей территории на региональном инвестиционном портале, а также информация о них будет размещена на стенде Ленобласти на ПМЭФ.

Как уже ранее писал ivbg.ru, европейские компании положительно оценивают инвестиционный климат Ленобласти. В исследовании принимали участие представители компаний-членов АЕБ, а также руководители других европейских компаний-резидентов Ленинградской области. 100% из них положительно оценивают инвестиционный климат в регионе, при этом 46% считают его близким к идеалу.