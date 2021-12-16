Лыжница из Приозерского района выиграла Всероссийские спортивные соревнования

Валерия Шибитова заняла I место Всероссийских спортивных соревнованиях в дисциплине слалом-гигант среди девушек.

Валерия – воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту, фристайлу Приозерского района. На Всероссийских спортивных соревнованиях по горнолыжному спорту «Приз МС Р.Шайхлисламова», которые сейчас проходят в Республике Башкортостан, Валерия Шибитова стала лучшей среди девушек 12-13 лет.

Александра Громова — также воспитанница Приозерского района, заняла 5 место.

Напомним, что 15 декабря золотую медаль соревнований завоевал еще один юный ленинградский спортсмен Глеб Романюк. Обе победы дают ребятам возможность отправится на международные соревнования по горнолыжному спорту «Тополино», которые пройдут в 2022 году в Италии.

Напомним, что родители могут записать своих детей на занятия в спортшколы, ФОКи, спортшколы олимпийского резерва и бассейны. Подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».