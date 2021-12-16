Видео: в Петербурге спасли девять рыбаков с оторвавшейся льдины

Несмотря на запрет выхода на лед, который действует в Петербурге с 16 ноября, мужчины на свой страх и риск решили заняться ловлей рыбы в акватории Большой Невы.

Однако не учли, что в этом месте часто ходит ледоход, который в итоге и отрезал их от берега. На помощь к ним пришли спасатели, к берегу им пришлось доставить на судне на воздушной подушке девять человек.

Медицинская помощь им не понадобилась, сообщили в ГУ МЧС России по городу.