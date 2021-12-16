Врач Комаровский назвал опасными популярные у пенсионеров лекарства

Врач и телеведущий Евгений Комаровский предостерег пожилых людей от приема капель при сердечных болях.

Многие пенсионеры полагают, что прием капель помогает справиться с болями в сердце, однако с этим врач и телеведущий Евгений Комаровский категорически не согласен. Об этом передает портал РИА Новости.

Как заявил телеведущий, капли лишь притупляют приступ боли, а не лечат. Во многих странах от таких препаратов уже давно отказались и их нет в протоколах лечения.

У человека болит сердце. Этому человеку надо поставить диагноз. Надо определить, какое у него артериальное давление, не нарушено ли питание сердечной мышцы, нет ли расстройств ритма сердца. То есть его надо нормально обследовать, после чего дать нормальные рекомендации: по образу жизни, по физическим нагрузкам, по питанию, — поделился Комаровский.