Илон Маск заплатит самый большой налог в истории

Автор: Сергей Агутин
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Основатель Tesla и SpaceX и самый богатый человек в мире Илон Маск заявил, что в 2021 году он заплатит больше налогов, чем любой другой американец за всю историю.

Согласно расчетам Bloomberg, власти могут выставить миллиардеру счет на сумму, превышающую 10 миллиардов долларов. Такую сумму Маску придется заплатить только в том случае, если он воспользуется всеми своими опционами, так как за пользование этим финансовым инструментом в США предусмотрен специальный налог.

Маск уже реализовал почти 15 миллионов опционов и продал 11 миллионов акций, чтобы покрыть налоги. Однако 10 миллиардов долларов, которые могут пойти на уплату налогов, — лишь небольшая часть общего состояния Маска. В этом году магнат стал богаче почти на 98 миллиардов долларов, и его состояние достигло 253,6 миллиарда долларов.

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16.12.2021 84
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