Мужчину, похитившего 3-летнего сына у бывшей жены, объявили в международный розыск

Калининский районный суд Петербурга заочно арестовал Константина Сапрыкина, который подозревается в похищении 3-летнего сына и избиении бывшей жены.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, в минувший вторник Сапрыкин был объявлен в международный розыск, а сегодня, 16 декабря стало известно, что его заочно арестовали.

По версии следствия, 8 декабря у дома № 77 по Суздальскому проспекту, будучи ограниченным в родительских правах, Сапрыкин похитил своего сына, нанеся не менее восьми ударов по голове и лицу матери ребёнка. Сына увёз на автомобиле в неизвестном направлении, — отметили в пресс-службе.