«Устал и хотел домой»: петербургский таксист, зарезавший клиента и тяжело ранивший его приятеля, объяснил причины преступления

Неделю назад 27-летний Джаббар Атакишиев напал на двух своих пассажиров с холодным оружием. Одного из них он убил 17-ю ударами ножа, а второго тяжело ранил.

Появились результаты допроса таксиста-убийцы, жестоко расправившегося с двумя мужчинами вечером, 10 декабря, пишет ресурс Shot.

По словам убийцы, клиенты, находясь в опьянении, по дороге добавляли новые точки остановок, громко слушали музыку и смеялись. Атакишиев же очень устал и хотел побыстрее завершить заказ.

Пассажирам в итоге не хватило денег расплатиться с таксистом и один из них пошёл снимать деньги в банкомат. Это еще больше рассердило таксиста и, покинув машину, он попросил клиента поторопиться, на что будущая жертва сказал «отстать».

Далее, как уверяет Джаббар Атакишиев, у его пассажира выпал нож. Данный инцидент он воспринял как угрозу и поднял его, после чего сразу напал на приятелей. В результате нападения 38-летний пассажир, раненный в грудь, выжил. Его 56-летний друг получил ранения лёгкого, сердца, живота и печени. Спасти его не удалось.

Задержали преступника в Воронеже, за тысячу километров от Петербурга. Сейчас он находится под стражей.