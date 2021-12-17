Россияне смогут сами штрафовать друг друга за нарушение ПДД

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает «Газета.ру», в 2022 году в России появится приложение, с помощью которого россияне смогут штрафовать нарушителей за незнание правил дорожного движения.

Новое федеральное приложение «Народный инспектор» планируют создать на базе уже существующего «Помощника Москвы». С помощью сервиса можно отправить жалобы на нарушения правил стоянки в зоне действия знаков «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», на газонах и за неоплату парковки.

До 1 июля 2022 года правительство внесет необходимые изменения в законодательство, так как действующими правовыми нормами такой возможности не предусмотрено.

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