Россияне смогут сами штрафовать друг друга за нарушение ПДД

Как сообщает «Газета.ру», в 2022 году в России появится приложение, с помощью которого россияне смогут штрафовать нарушителей за незнание правил дорожного движения.

Новое федеральное приложение «Народный инспектор» планируют создать на базе уже существующего «Помощника Москвы». С помощью сервиса можно отправить жалобы на нарушения правил стоянки в зоне действия знаков «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», на газонах и за неоплату парковки.

До 1 июля 2022 года правительство внесет необходимые изменения в законодательство, так как действующими правовыми нормами такой возможности не предусмотрено.