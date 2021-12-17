Россияне смогут сами штрафовать друг друга за нарушение ПДД

Как сообщает «Газета.ру», в 2022 году в России появится приложение, с помощью которого россияне смогут штрафовать нарушителей за незнание правил дорожного движения.
Новое федеральное приложение «Народный инспектор» планируют создать на базе уже существующего «Помощника Москвы». С помощью сервиса можно отправить жалобы на нарушения правил стоянки в зоне действия знаков «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», на газонах и за неоплату парковки.
До 1 июля 2022 года правительство внесет необходимые изменения в законодательство, так как действующими правовыми нормами такой возможности не предусмотрено.
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17.12.2021 83