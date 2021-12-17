Благодарные пациенты установили новогоднюю ель у больницы в Сосновом Бору

У медико-санитарной части №38 в Сосновом Бору Ленобласти появилась нарядная елка.

Новогоднее настроение помогли создать благодарные пациенты. Жительница города второй год подряд устанавливает дерево на территории медучреждения. К украшению елки присоединились желающие.

«Мы благодарим Ирину Юрьевну и ее помощников, а также руководство СМБУ «Спецавтотранс». Пусть в вашей жизни, как можно чаще случаются волшебные моменты! С наступающим, друзья!» — Написали сотрудники ФГБУЗ ЦМСЧ №38 ФМБА России

А тем временем в Петербурге молодые люди стащили из-под окон жилого дома пушистую елочку, которую растили жильцы.