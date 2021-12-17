Проблема обращения с ТКО в Ленинградской области стоит довольно остро, и без сторонней помощи или хотя бы опыта решить ее не удастся. Поэтому в Ленобласти и Петербурге активно стали присматриваться к столичному опыту обращения с отходами. Если найдутся средства, смелость и умелые руки на подобные проекты, то ленинградцев ждет более экологичное будущее.

Наши коллеги из Online47 посетили действующий комплекс по переработке отходов в Московской области КПО «Восток», расположенный в городском округе Егорьевск – в деревне, называемой Поцелуево. «Невский экологический оператор», единый региональный оператор Петербурга и Ленобласти, собирается построить нечто подобное.

Как выяснилось, было ошибочно полагать, что реализация подобных масштабных проектов даже в Ленинградской области будет трудоёмкой и ресурсозатратной. По словам наших коллег, адаптировать под реалии 47-го региона подобный комплекс вполне возможно.

Так, без людей процесс сортировки пока ещё не обходится. Даже автоматизированные цеха с роботами находятся под постоянным контролем операторов. Также заблуждением стало мнение о полной безопасности и комфорте сотрудников на предприятии. Технологии подмосковного комплекса не позволяют, например, полностью избавить процесс переработки от зловоний. «Фиалками» если и пахнет, то только когда под пресс уходят баллончики из-под дезодорантов.

Мало приятного и в оплате труда работников перерабатывающего комплекса — 70 человек, в основном приезжих, получают в районе 30 тысяч рублей, что для столичных цен совсем мало.

Однако масштабы переработки мусора все равно поражают — это порядка 1млн 200 тысяч тонн в год. В Ленобласти пока стоит вопрос о половине таких объёмов. Но в подмосковном КПО «Восток» все равно завидуют будущим коллегам из Ленобласти:

«У вас же получится одно плечо, без промежуточных накопителей отходов. Сможете больше отходов перерабатывать. Из неразделенных отходов «недельной свежести» практически ничего уже не вытащить», — отметил Денис Горбачёв.

Что касается иностранного опыта, то оборудование для переработки отходов на этом подмосковном предприятии используется разное: немецкое, австрийское, шведское, испанское — перечень не полный.

Одной из причин, по которым оператор Ленобласти ориентируется на подмосковный комплекс, это его звание лучшего проекта по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в России на Всероссийском конкурсе лучших региональных природоохранных практик «Надёжный партнер – Экология».