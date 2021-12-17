В России создадут приложение, позволяющее штрафовать нарушителей ПДД по фото

Летом следующего года в России может появиться мобильное приложение, с помощью которого граждане смогут фиксировать нарушения правил дорожного движения.

До 1 июня 2022 года правительство должно внести изменения в законодательство, которые позволят наказывать нарушителей на основе материалов, созданных с помощью этого приложения. Протокол при этом выписываться не будет.

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Приложение будет называться «Народный инспектор». Граждане смогут фиксировать нарушения ПДД с помощью приложения на фото и видео, и посылать их в органы, уполномоченные выписывать штрафы.

Ранее мы рассказывали, что опасное вождение начнут фиксировать с помощью дорожных камер.