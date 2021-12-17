На место полыхающего корабля в «Северной верфи» прибыл полпред президента

Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан прибыл на Северную верфь.

Об этом вечером, 17 декабря пишет Фонтанка. Губернатор Петербурга Александр Беглов продолжает следить за развитием происшествия, обретающего масштабы катастрофы, по телефону.

Также на место возгорания пребывают представители разных ведомств — от прокуратуры до Следственного комитета.

Тем временем, сообщается о госпитализации двух спасателей с места ЧП. Также ранее стало известно, что возгоранию корвета в «Северной верфи» присвоили предпоследний номер сложности. В ликвидации ЧП уже задействованы 89 человек и 22 единицы техники.