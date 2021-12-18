Милонов предложил создать «новогоднюю социальную корзину» для ряда семей

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учредить в России «новогоднюю социальную корзину» для семей, испытывающих финансовые трудности. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова.

По словам депутата, государство могло бы вручать таким семьям небольшие коробки или пакеты, в которых содержался бы минимальный набор для встречи Нового года или Рождества: небольшая искусственная ель, украшения, сладости для детей и сертификат на посещение государственной елки, пишет RT.

«Затраты на такой набор с лихвой покрыли бы добрые эмоции таких семей — более того, такая мера позволит эффективнее проводить политику поддержки института семьи и деторождения», — отметил Милонов.

Ранее в Госдуме предложили сделать ежегодные предновогодние выплаты пенсионерам. Однако в Минтруде России пока не обсуждает этот вопрос.