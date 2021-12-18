Водителя вырезали из машины после лобового ДТП под Тосно — фото

Лобовое ДТП произошло сегодня утром в деревне Каменка в Тосненском районе Ленобласти.
Как сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти, лоб в лоб столкнулись “Нива” и “Газель”. После аварии в салоне легковушки оказался зажат 66-летний водитель.
Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти.
Прибывшие на место спасатели ПСО Тосно деблокировали пострадавшего при помощи гидравлического инструмента и передала сотрудникам скорой помощи.
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