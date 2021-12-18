В Петербурге закроют все гипермаркеты «Карусель» и сократят число алкомаркетов

Автор: Гузель Галимова
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Компания Х5 Group в следующем 2022 году планирует закрыть в Петербурге и Ленобласти последние гипермаркеты «Карусель», а также сократить число алкомаркетов «Пятьница».

Как сообщает РБК, сеть алкомаркетов сократится на треть: с 22 до 15 магазинов. На сегодняшний день в СЗФО осталось всего три магазина «Карусель». Два из них в Петербурге, а один в Выборге Ленобласти.

Планируется, что освободившиеся площади займут магазины «Пятерочка» и «Перекресток».

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