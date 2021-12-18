МЧС предупредило жителей Ленобласти о непогоде в ближайшие три дня

Спасатели предупреждают жителей и гостей Ленобласти об ухудшении погодных условий в ближайшие три дня.

По данным МЧС, завтра, 19 декабря, в Ленобласти ожидается снег, мокрый снег, в отдельных районах сильный, метель, налипание мокрого снега. На дорогах сильная гололедица.

В первый рабочий день, 20 декабря, к снегу, метели и гололеду на дороге добавится сильный ветер, его порывы будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха ночью до -19°C.

Вам будет интересно Финский залив покрылся ледяными "снежками" - видео Тысячи ледяных «снежков» покрыли побережье Финского залива. Необычное природное явление заметили в пригороде Петербурга. 18.12.2021 83

21 декабря на территории региона ожидается понижение температуры воздуха до -26°C, на дорогах гололедица.

Спасатели просят жителей и гостей Ленобласти быть осторожными.