Привилось видео конфликта зампрокурора Выборга и директора кафе

Конфликт в одном из кафе Выборга в Ленобласти произошел еще в начале августа 2021 года.

Как сообщала тогда пресс-служба СК Ленобласти, заместитель Выборгского городского прокурора пришла в кафе «Папарацци» на улице Дмитрова в Выборге с проверкой по факту невыплаты заработной платы. В заведении на нее напали двое мужчин и нанесли должностному лицу в форме множество ударов ногами и руками.

Сегодня, 18 декабря, в Сети появилось видео того самого конфликта. На котором видно, что все было иначе. В частности, прокурор была не в форме, как утверждалось ранее.

Известно, что владелица кафе сейчас находится под подпиской о невыезде. Она ждет суда. Ее супруг, также частник конфликта, был помещен под стражу. Но в начале декабря стало известно о его смерти.