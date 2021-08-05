Одну из участниц нападения на зампрокурора в Выборге отправили под домашний арест

Как выяснилось, нападавших на заместителя прокурора Выборга, которая пришла с проверкой в кафе, было двое — семейная пара. Стало известна мера пресечения второй подозреваемой в избиении.

Как сообщает пресс-служба Следственного Комитета Ленобласти, в четверг, 5 августа, Выборгский городской суд отправил под домашний арест женщину, подозреваемую в нападении на заместителя городского прокурора. В пресс-службе ведомства отметили, что владелица кафе изолирована дома на месяц и 29 суток.

Ее мужу, который также принимал активное участие в побоях, повезло меньше. Суд постановил его задержать под стражу до октября.