Суд постановил задержать под стражу напавшего на зампрокурора в Выборге

Мужчине, напавшему на заместителя прокурора Выборга, избрали меру пресечения. Судебное заседание по этому делу состоялось сегодня, 5 августа.

Как сообщает пресс-служба Следственного Комитета Ленобласти, в четверг, 5 августа Выборгский суд одобрил ходатайство о заключении под стражу подозреваемого в нападении на зампрокурора города. Теперь налетчик будет находиться под арестом до 3 октября.

Напомним, громкая история произошла в Выборге 4 августа. Там женщину-прокурора избили ногами в кафе Выборга, куда она пришла с проверкой. Позже, несмотря на резонанс случившегося, прокуратура решила не останавливать разбирательство насчет жалоб сотрудников в этом кафе на задержки заработной платы, для чего пострадавшая женщина-прокурор и наведалась в злополучное место.