В России отменят обязательный техосмотр

Закон об отмене обязательного техосмотра примут до конца года.
По словам Вячеслава Володина, все положительные заключения по законопроекту получены.
Отмечается, что законопроект дорабатывали в интересах автовладельцев.
Техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков — в области коммерческих, пассажирских перевозок.
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