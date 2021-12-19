В России отменят обязательный техосмотр

Закон об отмене обязательного техосмотра примут до конца года.

По словам Вячеслава Володина, все положительные заключения по законопроекту получены.

Отмечается, что законопроект дорабатывали в интересах автовладельцев.

Техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков — в области коммерческих, пассажирских перевозок.