В России отменят обязательный техосмотр

Автор: Александр Селиванов
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Закон об отмене обязательного техосмотра примут до конца года.

По словам Вячеслава Володина, все положительные заключения по законопроекту получены.

Отмечается, что законопроект дорабатывали в интересах автовладельцев.

Техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков — в области коммерческих, пассажирских перевозок.

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19.12.2021 96
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