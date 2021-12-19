Опрос: большинство россиян проведут праздники за просмотром советских фильмов

Россияне рассказали о своих кинопредпочтениях в новогодние каникулы. Соответствующее исследование провели эксперты сайта Superjob.

Каждый четвёртый россиянин не будет смотреть кино в новогодние праздники — 24% россиян ответили, что работают в эти дни или заняты другими делами.

Большинство кинолюбителей в каникулы отдаст предпочтение советской классике: «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Приключения Шурика». Таких россиян набралось около 21%.

16% опрошенных будет смотреть современное зарубежное кино, например, фильмы о Гарри Поттере, «Игра престолов» или «Ведьмак». 15% респондентов вернётся к зарубежной классике: «Один дома» и «Гринч — похититель Рождества» и «День сурка».

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Современные российские фильмы популярностью не пользуются. Лишь 7% россиян в новый год будут смотреть «Елки», «Последний богатырь» или «Сваты».

14% опрошенных не попадают ни в одну категорию, так как будут смотреть документальные фильмы или аниме.