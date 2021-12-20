Двое детей пострадали в ДТП под Всеволожском и Кировском

Вчера вечером, 19 декабря, в Ленобласти произошло два ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние.

По предварительной информации, около 17.00 на четвертом километре дороги «Песочное — Киссолово» во Всеволожском районе столкнулись два автомобиля. 51-летний водитель Nissan Terrano поворачивал налево и не пропустил Skoda Octavia под управлением 42-летнего жителя Гарболово, которая двигалась по «встречке».

В результате ДТП пострадала шестилетняя пассажирка Skoda, девочку госпитализировали с ушибом спины. Известно, что водитель Nissan в этом году уже привлекался к ответственности за превышение скорости.

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