За последнюю неделю спасатели Ленобласти привлекались 12 раз для разрешения чрезвычайных ситуаций

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.
Об этом сообщает паблик Аварийно-спасательная служба ЛО в социальной сети «Вконтакте» в понедельник, 20 декабря.
Так, в период с 13 по 19 декабря поисково-спасательные подразделения привлекались 12 раз, в том числе:
- к аварийно-спасательным работам при ДТП — 3 раза;
- к поисково-спасательным работам в лесах — 2 раза.
В ходе спасательных работ удалось спасти 4 человека.
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17.12.2021 169