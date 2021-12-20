За последнюю неделю спасатели Ленобласти привлекались 12 раз для разрешения чрезвычайных ситуаций

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.

Об этом сообщает паблик Аварийно-спасательная служба ЛО в социальной сети «Вконтакте» в понедельник, 20 декабря.

Так, в период с 13 по 19 декабря поисково-спасательные подразделения привлекались 12 раз, в том числе:

к аварийно-спасательным работам при ДТП — 3 раза;

к поисково-спасательным работам в лесах — 2 раза.

В ходе спасательных работ удалось спасти 4 человека.